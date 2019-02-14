- 1/2
- 2/2
كرّم محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، شركة مياه "تانيا" بمناسبة حصولها مؤخرًا على جائزة التميز الاقتصادي من ولي عهد إمارة الشارقة.
ومثل الشركة في الحفل سلمان بن عجيان آل كتاب، عضو مجلس الإدارة، والمهندس شويمي عجيان آل كتاب الرئيس التنفيذي للشركة.
وجاءت "تانيا" ضمن أفضل عشر منشآت خليجية في العام الميلادي 2018م، بعد منافسة امتدت تسعة أشهر من التصفيات، تخللتها زيارات متعددة بغرض التقييم، قبل تحديد قائمة الأفضلية من بين شركات دول الخليج.
محافظ الخرج يكرم شركة مياه "تانيا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14
كرّم محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، شركة مياه "تانيا" بمناسبة حصولها مؤخرًا على جائزة التميز الاقتصادي من ولي عهد إمارة الشارقة.
ومثل الشركة في الحفل سلمان بن عجيان آل كتاب، عضو مجلس الإدارة، والمهندس شويمي عجيان آل كتاب الرئيس التنفيذي للشركة.
وجاءت "تانيا" ضمن أفضل عشر منشآت خليجية في العام الميلادي 2018م، بعد منافسة امتدت تسعة أشهر من التصفيات، تخللتها زيارات متعددة بغرض التقييم، قبل تحديد قائمة الأفضلية من بين شركات دول الخليج.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
05:39 PM
بعد نيلها جائزة من ولي عهد الشارقة
كرّم محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، شركة مياه "تانيا" بمناسبة حصولها مؤخرًا على جائزة التميز الاقتصادي من ولي عهد إمارة الشارقة.
ومثل الشركة في الحفل سلمان بن عجيان آل كتاب، عضو مجلس الإدارة، والمهندس شويمي عجيان آل كتاب الرئيس التنفيذي للشركة.
وجاءت "تانيا" ضمن أفضل عشر منشآت خليجية في العام الميلادي 2018م، بعد منافسة امتدت تسعة أشهر من التصفيات، تخللتها زيارات متعددة بغرض التقييم، قبل تحديد قائمة الأفضلية من بين شركات دول الخليج.
، محافظ الخرج يكرم شركة مياه "تانيا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الخرج يكرم شركة مياه "تانيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.