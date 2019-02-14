، "ابن النفيس" بينبع الصناعية تحصد جائزة التعليم للتميز ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال حفل رعاه "آل الشيخ" بالرياض

حصلت ثانوية ابن النفيس بينبع الصناعية، على جائزة المركز الأول بـ"التعليم للتميز" في دورتها التاسعة، لفئة الإدارة والمدرسة المتميزة، خلال الحفل الذي رعاه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مساء أمس، على مسرح الوزارة بالرياض.

وتعد أكبر جائزة تعليمية تربوية على مستوى العالم العربي، يتنافس عليها الكوادر الإدارية والتعليمية والطلبة المميزون من أبناء وبنات الوطن.

وتضاف هذه الجائزة إلى سلسلة إنجازات مدارس الهيئة الملكية بينبع، التي تحققت منذ انطلاق جائزة وزارة التعليم للتميز، وسبق أن حصلت مدرستا النووي والإدريسي الابتدائيتان، ومدرسة ابن خلدون الثانوية، على هذا الإنجاز خلال الدورات السابقة للجائزة.

ويأتي تحقيق هذا الإنجاز امتدادًا لإنجازات المنظومة التربوية من مديري ومعلمي وطلاب مدارس الهيئة الملكية بينبع في مختلف المجالات، على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، وبدعم وتوجيه من رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان، ومتابعة من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، وبجهود العاملين في الميدان التربوي.

ويجد التعليم في مدينة ينبع الصناعية دعمًا لامحدود من الحكومة الرشيدة والمسؤولين في الهيئة الملكية؛ لتحقيق التميز والوصول للأهداف بجودة عالية في المجال التعليمي والتربوي، وامتدادًا لحرص الهيئة الملكية على جودة التعليم والمخرجات للمسيرة التعليمية والمساهمة في رفع مستوى العلم والمعرفة وتحقيق غايات رؤية المملكة 2030، والوصول للقمة في كل المحافل والميادين العالمية.

وتحرص الهيئة الملكية بينبع على تحسين نوعية التعليم وتطويره في مدينة ينبع الصناعية؛ باعتبار أن التعليم المصدر الرئيس لتكوين رأس المال البشري ويمثل العنصر الهام لبناء جيل المستقبل.

لذا وضعت الهيئة الملكية بينبع عدة مرتكزات يستند عليها التعليم في المدينة، أهمها المنشآت التعليمية بمواصفات عالية، والتجهيزات والتقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة.

وتبنت الهيئة الملكية بينبع استراتيجية متطورة وتوفير مناخ مثير للتفكير والإبداع، وصولاً إلى بيئة تعليمية جذابة ذات جودة عالية وعالمية.

وتضم مدينة ينبع الصناعية حاليًا 38 مدرسة للبنين والبنات في مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي، شيدت مبانيها على أحدث مواصفات البناء والعمران المدرسي ليناسب احتياجات عملية التعليم، وطبّق فيه أعلى معايير السلامة والجودة لضمان تحقيق أقصى استفادة للعملية التعليمية.

ويعكس الإيمان العميق للهيئة الملكية أن التعليم هو اللبنة الأولى لبناء الوطن والأساس المتين الذي يغذي بمخرجاته الصناعات والمدن التي تديرها الهيئة الملكية والسعي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وشهدت مدينة ينبع الصناعية مؤخرًا إنشاء مدارس حديثة، آخرها إنشاء مدرسة متوسطة للبنين بحي (الجار1) بسعة 28 فصلًا دراسيًّا، وثلاثة معامل دراسية، ومكتبة مدرسية وصالة متعددة الأغراض، وعدد من المكاتب الإدارية ومواقف سيارات تتسع لـ140 سيارة.

وشيدت أيضًا مدرسة ثانوية بحي (العزيزية 5) تتألف من 29 فصلاً دراسيًا وخمسة معامل دراسية ومكتبة مدرسية وصالة متعددة الأغراض ومكاتب إدارية ومواقف سيارات تتسع لـ404 سيارات.