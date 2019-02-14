، شاهد.. لص يستولي على مركبة وكاد يتسبب في حادثة جسيمة لإحدى السيدات ،

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رصدت كاميرات المراقبة لأحد المحلات التجارية تفاصيل سرقة نفذها أحد اللصوص، كادت أن تتسبب في حادث جسيم لإحدى السيدات لولا فضل الله ولطفه.
وأوضح المقطع المتداول والذي رصد بتاريخ ٢٠١٩/٢/١١ ولم يحمل أي تفاصيل أخرى تحدد موقع الحادثة، لحظة توقف سيارة يستقلها شخص برفقة سيدة أمام أحد المحلات التجارية، حيث ترجل الرجل من مركبته متوجهًا للمحلات التجارية، وبقيت السيدة في المركبة في أمن وأمان، وما هي إلا لحظات حتى باغتها لص وطلب منها النزول من المركبة.
ووثق الفيديو لحظة استجابة السيدة لمطلب هذا اللص، وأثناء نزولها من المركبة سارع اللص بالرجوع إلى الخلف، وتزامن ذلك مع لحظة دخول سيارة أخرى إلى المواقف، وكاد اللص بفعلته هذه أن يتسبب في وقوع حادث جسيم لهذه السيدة، وتمكن من الاستيلاء على المركبة والفرار بها.
وطالب متناقلو "الفيديو" الجهات المختصة القبض على اللص ومحاكمته على فعله ووجهوا رسائل إلى قائدي المركبات بعدم ترك مركباتهم في وضع التشغيل والنزول منها أو إقفالها في حال وجود أشخاص بها وهي في وضع التشغيل.
شاهد.. لص يستولي على مركبة وكاد يتسبب في حادثة جسيمة لإحدى السيداتسعد البقمي الخليج 365 2019-02-14
رصدت كاميرات المراقبة لأحد المحلات التجارية تفاصيل سرقة نفذها أحد اللصوص، كادت أن تتسبب في حادث جسيم لإحدى السيدات لولا فضل الله ولطفه.
وأوضح المقطع المتداول والذي رصد بتاريخ ٢٠١٩/٢/١١ ولم يحمل أي تفاصيل أخرى تحدد موقع الحادثة، لحظة توقف سيارة يستقلها شخص برفقة سيدة أمام أحد المحلات التجارية، حيث ترجل الرجل من مركبته متوجهًا للمحلات التجارية، وبقيت السيدة في المركبة في أمن وأمان، وما هي إلا لحظات حتى باغتها لص وطلب منها النزول من المركبة.
ووثق الفيديو لحظة استجابة السيدة لمطلب هذا اللص، وأثناء نزولها من المركبة سارع اللص بالرجوع إلى الخلف، وتزامن ذلك مع لحظة دخول سيارة أخرى إلى المواقف، وكاد اللص بفعلته هذه أن يتسبب في وقوع حادث جسيم لهذه السيدة، وتمكن من الاستيلاء على المركبة والفرار بها.
وطالب متناقلو "الفيديو" الجهات المختصة القبض على اللص ومحاكمته على فعله ووجهوا رسائل إلى قائدي المركبات بعدم ترك مركباتهم في وضع التشغيل والنزول منها أو إقفالها في حال وجود أشخاص بها وهي في وضع التشغيل.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
05:32 PM
رصدته كاميرات المراقبة لأحد المحلات التجارية
رصدت كاميرات المراقبة لأحد المحلات التجارية تفاصيل سرقة نفذها أحد اللصوص، كادت أن تتسبب في حادث جسيم لإحدى السيدات لولا فضل الله ولطفه.
وأوضح المقطع المتداول والذي رصد بتاريخ ٢٠١٩/٢/١١ ولم يحمل أي تفاصيل أخرى تحدد موقع الحادثة، لحظة توقف سيارة يستقلها شخص برفقة سيدة أمام أحد المحلات التجارية، حيث ترجل الرجل من مركبته متوجهًا للمحلات التجارية، وبقيت السيدة في المركبة في أمن وأمان، وما هي إلا لحظات حتى باغتها لص وطلب منها النزول من المركبة.
ووثق الفيديو لحظة استجابة السيدة لمطلب هذا اللص، وأثناء نزولها من المركبة سارع اللص بالرجوع إلى الخلف، وتزامن ذلك مع لحظة دخول سيارة أخرى إلى المواقف، وكاد اللص بفعلته هذه أن يتسبب في وقوع حادث جسيم لهذه السيدة، وتمكن من الاستيلاء على المركبة والفرار بها.
وطالب متناقلو "الفيديو" الجهات المختصة القبض على اللص ومحاكمته على فعله ووجهوا رسائل إلى قائدي المركبات بعدم ترك مركباتهم في وضع التشغيل والنزول منها أو إقفالها في حال وجود أشخاص بها وهي في وضع التشغيل.
، شاهد.. لص يستولي على مركبة وكاد يتسبب في حادثة جسيمة لإحدى السيدات ،
المصدر : الخليج 365
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