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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، العقيد الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي، مدير إدارة العمليات بمدني ينبع المقدم عطاالله بن صقير الجهني، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.
وقد بارك "الصاعدي" لـ"الجهني" هذه الترقيه، متمنيًا أن تكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهود في خدمة دينه ووطنه.
وأعرب "الجهني"عن سعادته بهذه الترقية التي عدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمةً الدين ثم المليك والوطن.
مدير "مدني ينبع" يقلد "الجهني" رتبة "مقدم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14
قلّد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، العقيد الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي، مدير إدارة العمليات بمدني ينبع المقدم عطاالله بن صقير الجهني، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.
وقد بارك "الصاعدي" لـ"الجهني" هذه الترقيه، متمنيًا أن تكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهود في خدمة دينه ووطنه.
وأعرب "الجهني"عن سعادته بهذه الترقية التي عدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمةً الدين ثم المليك والوطن.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
04:45 PM
قلّد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، العقيد الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي، مدير إدارة العمليات بمدني ينبع المقدم عطاالله بن صقير الجهني، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.
وقد بارك "الصاعدي" لـ"الجهني" هذه الترقيه، متمنيًا أن تكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهود في خدمة دينه ووطنه.
وأعرب "الجهني"عن سعادته بهذه الترقية التي عدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمةً الدين ثم المليك والوطن.
، مدير "مدني ينبع" يقلد "الجهني" رتبة "مقدم" ،
المصدر : الخليج 365
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