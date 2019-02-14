، مدير "مدني ينبع" يقلد "الجهني" رتبة "مقدم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، العقيد الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي، مدير إدارة العمليات بمدني ينبع المقدم عطاالله بن صقير الجهني، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

وقد بارك "الصاعدي" لـ"الجهني" هذه الترقيه، متمنيًا أن تكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهود في خدمة دينه ووطنه.

وأعرب "الجهني"عن سعادته بهذه الترقية التي عدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمةً الدين ثم المليك والوطن.