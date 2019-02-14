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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل فوزي عبدالله فقيه، بعقد قران نجلته سارة، على الشاب محمد عبدالله العمودي، في قاعة "النورس" "موڤنبيك جدة"، بحضور لفيف من رجال الأعمال والرياضة والمجتمع.
يذكر أن العروس شقيقة أمين صندوق، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، عبدالله فقيه.
"فقيه" يحتفل بزفاف نجلته من "العمودي" بجدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14
احتفل فوزي عبدالله فقيه، بعقد قران نجلته سارة، على الشاب محمد عبدالله العمودي، في قاعة "النورس" "موڤنبيك جدة"، بحضور لفيف من رجال الأعمال والرياضة والمجتمع.
يذكر أن العروس شقيقة أمين صندوق، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، عبدالله فقيه.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
04:40 PM
احتفل فوزي عبدالله فقيه، بعقد قران نجلته سارة، على الشاب محمد عبدالله العمودي، في قاعة "النورس" "موڤنبيك جدة"، بحضور لفيف من رجال الأعمال والرياضة والمجتمع.
يذكر أن العروس شقيقة أمين صندوق، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، عبدالله فقيه.
، "فقيه" يحتفل بزفاف نجلته من "العمودي" بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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