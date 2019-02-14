، "فقيه" يحتفل بزفاف نجلته من "العمودي" بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل فوزي عبدالله فقيه، بعقد قران نجلته سارة، على الشاب محمد عبدالله العمودي، في قاعة "النورس" "موڤنبيك جدة"، بحضور لفيف من رجال الأعمال والرياضة والمجتمع.

يذكر أن العروس شقيقة أمين صندوق، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، عبدالله فقيه.