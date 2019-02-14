، بالصور.. وزير التعليم يكرم إدارة تعليم صبيا بدرع التميز في عدة فئات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت من حصد 4 مراكز على مستوى المملكة في دورتها الثامنة

تمكنت إدارة تعليم صبيا من تحقيق أربعة مراكز متقدمة في جائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها الثامنة للعام الدراسي (١٤٣٨ ـ ١٤٣٩هـ).

جاء ذلك بعد إعلان أسماء الفائزين والفائزات مساء أمس في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز على مستوى المملكة بمسرح وزارة التعليم بالرياض، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائبه الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ووكلاء وزارة التعليم وعدد من المسؤولين في الوزارة والمهتمين بالتعليم ومدراء إدارات التعليم.

ففي فئة الطالب المتميز حقق محمد بن مسعود السعيدي من مدرسة عثوان الثانوية المركز الخامس، فيما حقق ناصر بن يحيى محمد خليل من مدرسة الجوف الابتدائية المركز السادس في فئة المرشد الطلابي المتميز، وفي فئة المعلمة المتميزة حققت صالحة بنت مفرح السلماني المركز السابع، وفي العمل التطوعي حققت مدرسة قرار الدرب وقائدتها الأستاذة فاطمة بنت محمد العجيمان المركز الثامن على مستوى مدارس المملكة العربية السعودية.

كما حققت إدارة تعليم صبيا درجة التميز في ثمان أوسمة خلال مشاركة علي يحيى المالكي في فئة المعلم، ودنيا أحمد معشي في فئة المعلمة، وفي فئة الطالبة المتميزة عبير حسين حنشلي وفاطمة أحمد مكتلي وأصيل مرعي الأمير ورؤى حمد جغادي وعبير يحيى دنبوسي، فيما حقق درجة التميز أيضًا حسن محمد عداوي في فئة العمل التطوعي.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد زفّ في كلمته التهنئة لوطننا الغالي، وذلك من خلال كوكبة المتميزين والمتميزات ليسهموا في دفع عجلة التقدم والنماء، والذين يراهنون عليهم ولاة أمرنا في رفعة وطننا الغالي فيما تحدث نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أن وزارة التعليم حريصة على تكريم كوادرها من المتميزين والمتميزات، وكلنا فخر بهم وحرص على أن تكون ‎جائزة التعليم للتميز حافزاً لكافة الزملاء.

من جهته أكد مدير التعليم بصبيا ضيف الله بن علي الحازمي أن معايير جائزة «التعليم للتميز» تقدم للمشاركين خارطة طريق لتحقيق النجاح الوظيفي والتميز المؤسسي، مما ينعكس إيجابًا على المخرجات من خلال تحسين العمليات.