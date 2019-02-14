فيديو يوثق زيارة خادم الحرمين إلى مكتبه السابق في «قصر الحكم» بالرياض

وثق مقطع فيديو زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مكتبه السابق في «قصر الحكم» عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض.

ونشرت إمارة منطقة الرياض (عبر حسابها الرسمي بتويتر)، اليوم الخميس، المقطع المصور لزيارة خادم الحرمين إلى مكتبه السابق، يرافقه أمير المنطقة فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وجاءت زيارة الملك سلمان إلى مكتبه، عقب تشريفه مساء أمس (الأربعاء)، حفل تدشين مشروعات ضخمة بالمنطقة، في حفل أقيم بقصر الحكم؛ وذلك بتكلفة بلغت 338 مليار ريال.

وسأل خادم الحرمين (خلال الزيارة) عن الشاشات التي كانت موجودة بمكتبه السابق، فأجابه أمير المنطقة أنها ترصد الأعمال في شوارع الرياض على مدار الساعة، فقال الملك سلمان: «الحمد لله».

ثم شاهد الملك سلمان بعدها مقطع فيديو قصيرًا للمشروعات التي تتم في الرياض، والتقط الصور التذكارية مع أمير الرياض ونائبه والأمراء.

ودشن خادم الحرمين، مساء أمس، عددًا من المشروعات التنموية في منطقة الرياض، بتكلفة بلغت قيمتها 338 مليار ريال، بحضور الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع).

وبلغ عدد المشروعات 2830 مشروعًا، تم إنجاز 931 مشروعًا منها. وتضمنت المشروعات التي دشنها خادم الحرمين الشريفين، 19 مشروعًا تعليميًّا بقيمة 899 مليون ريال، و7 مدن طبية ومستشفيات كبرى بقيمة 11.33 مليار ريال، و14 مشروعًا في قطاع الكهرباء بقيمة 26 مليار ريال، و20 مشروعًا للصرف الصحي وتصريف السيول بقيمة 2.89 مليار ريال، و10 مشروعات سكنية بقيمة 7 مليارات ريال، و66 مشروعًا تجاريًّا وصناعيًّا بقيمة 10.4 مليار ريال توفر آلاف فرص العمل، ومشروعًا كبيرًا لإنشاء بحيرات جنوب الرياض بمساحة 315 ألف متر مربع، وإنشاء مدن رياضية على مساحات كبيرة بإمكانات متقدمة، وتحويل الرياض إلى مدينة خضراء بالحدائق.

كما شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أداء العرضة السعودية؛ وذلك بعد تدشينه المئات من المشاريع التنموية في منطقة الرياض.

من جانبه، رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، على ما حظيت به منطقة الرياض من تدشين وإطلاق مشاريع تنموي.