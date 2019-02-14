بالصور.. اللواء العنزي يقلد ضباطًا بالقطاع الغربي رتبهم الجديدة

قلد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن تركي بن حمود العنزي، في مكتبة صباح اليوم الخميس، عددًا من الضباط بالقطاع الغربي؛ رتبهم الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/210) القاضي بترقيتهم.

وأعلن مدير إدارة شؤون الضباط بالقطاع الغربي العميد الركن طارق بن فواد الدريمي، أسماء الضباط المُرقَّين. وشملت الترقية ضابطين من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، وضابطًا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.

وهنأ اللواء العنزي الضباط المُرقَّين بهذه المناسبة متمنيًا أن تكون دافعًا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ووطنهم.

من جانبهم، رفع الضباط المُرقَّين شكرهم وتقديرهم مقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية، على هذه الثقة، سائلين المولى أن تكون عونًا لهم في خدمة هذا الوطن الغالي. وحضر التقليد عدد من مديري الإدارات والوحدات بالحرس الوطني بالقطاع الغربي.