السعودية اليوم / مدير الجامعة الإسلامية يستقبل سفير جمهورية بنين



المدينة المنورة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

استقبل معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي في مكتبه اليوم ، سفير جمهورية بنين لدى المملكة السيد متائرو فاضلو ويرافقه الملحق التجاري الدكتور ثاني عبدالحميد ألاهو، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور رباح العنزي، ووكيل الجامعة للتعاون الدولي والتبادل المعرفي الدكتور محمد عداس، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد السفير فاضلو بجهود الجامعة وماتقدمه من خدمات تعليمية وبحثية وتدريبية لأبناء العالم الإسلامي تعزز من ريادة المملكة في هذا المجال. منوهاً بإسهامات الجامعة في تقديم المنح الدراسية لطلاب جمهورية بنين. يشار إلى أن نحو 233 طالباً من بنين تخرجوا في الجامعة من مختلف المراحل الدراسية، بعد أن نهلوا العلم والمعرفة وعادوا إلى وطنهم دعاة ورسل سلام.

//انتهى//

16:27ت م

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المدينة المنورة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساستقبل معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي في مكتبه اليوم ، سفير جمهورية بنين لدى المملكة السيد متائرو فاضلو ويرافقه الملحق التجاري الدكتور ثاني عبدالحميد ألاهو، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور رباح العنزي، ووكيل الجامعة للتعاون الدولي والتبادل المعرفي الدكتور محمد عداس، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأشاد السفير فاضلو بجهود الجامعة وماتقدمه من خدمات تعليمية وبحثية وتدريبية لأبناء العالم الإسلامي تعزز من ريادة المملكة في هذا المجال. منوهاً بإسهامات الجامعة في تقديم المنح الدراسية لطلاب جمهورية بنين. يشار إلى أن نحو 233 طالباً من بنين تخرجوا في الجامعة من مختلف المراحل الدراسية، بعد أن نهلوا العلم والمعرفة وعادوا إلى وطنهم دعاة ورسل سلام.//انتهى//16:27ت م0167

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.