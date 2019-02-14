السعودية اليوم / عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري تعالج أكثر من 18 ألف حالة خلال شهر يناير من العام 2019م



الزعتري- الأردن 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري خلال شهر يناير من العام 2019م الخدمات الطبية والعلاجية للاجئين السوريين ليبلغ إجمالي ما تم التعامل معه خلال هذا الشهر 18,207 حالة مرضية.

وبينت السجلات الطبية للعيادات الحالات المرضية التي راجعتها خلال الشهر الأول من عام 2019م، وكانت النسبة الأعلى لعيادات الطب العام حيث بلغ عدد المراجعين 5,512 تلاها مباشرة عيادات الأطفال بواقع 5,215 مراجعًا فيما استقبلت عيادة النساء 1,948 مراجعة ، بينما تلقى 1,191 العلاج في عيادة الباطنية و 1,149 حالة لعيادة الأنف والأذن، وتعاملت عيادة الأسنان مع 956 حالة وباشرت عيادة الجراحة 1,046 حالة قدم لها العلاج المناسب ، وبلغ مراجعي عيادة التطعيمات واللقاحات 475 طفل قدمت لهم اللقاحات اللازمة.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم الأدوية الطبية للمرضى بالمجان وتقدم العلاج والمتابعة للمراجعين ممن يعانون من الأمراض المزمنة.

وتأتي هذه العيادات كأحد البرامج الصحية التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين في الأردن.

// انتهى //

16:26ت م

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الزعتري- الأردن 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسقدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري خلال شهر يناير من العام 2019م الخدمات الطبية والعلاجية للاجئين السوريين ليبلغ إجمالي ما تم التعامل معه خلال هذا الشهر 18,207 حالة مرضية.وبينت السجلات الطبية للعيادات الحالات المرضية التي راجعتها خلال الشهر الأول من عام 2019م، وكانت النسبة الأعلى لعيادات الطب العام حيث بلغ عدد المراجعين 5,512 تلاها مباشرة عيادات الأطفال بواقع 5,215 مراجعًا فيما استقبلت عيادة النساء 1,948 مراجعة ، بينما تلقى 1,191 العلاج في عيادة الباطنية و 1,149 حالة لعيادة الأنف والأذن، وتعاملت عيادة الأسنان مع 956 حالة وباشرت عيادة الجراحة 1,046 حالة قدم لها العلاج المناسب ، وبلغ مراجعي عيادة التطعيمات واللقاحات 475 طفل قدمت لهم اللقاحات اللازمة.يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم الأدوية الطبية للمرضى بالمجان وتقدم العلاج والمتابعة للمراجعين ممن يعانون من الأمراض المزمنة.وتأتي هذه العيادات كأحد البرامج الصحية التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين في الأردن.// انتهى //16:26ت م0162

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري تعالج أكثر من 18 ألف حالة خلال شهر يناير من العام 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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