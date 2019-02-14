السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن العمل بمشروع استصلاح أراضي زراعية بمديرية المصلوب محافظة الجوف



الجوف 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مشروع استصلاح أراضي زراعية بمديرية المصلوب محافظة الجوف، ضمن أنشطة مشروع تحسين سبل العيش في اليمن، بحضور وكيل محافظة الجوف صالح أحمد السنتيل ومدير عام مديرية المصلوب صالح علي القح، ويستفيد من المشروع 80 فردًا بصورة مباشرة و 400 فرد بصورة غير مباشرة.

يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن يضم ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع مشاريع كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي، يستفيد منه 3,750 مستفيدًا بصورة مباشرة و أكثر من 18,750 مستفيدًا بصورة غير مباشرة.

// انتهى //

16:25ت م

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الجوف 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مشروع استصلاح أراضي زراعية بمديرية المصلوب محافظة الجوف، ضمن أنشطة مشروع تحسين سبل العيش في اليمن، بحضور وكيل محافظة الجوف صالح أحمد السنتيل ومدير عام مديرية المصلوب صالح علي القح، ويستفيد من المشروع 80 فردًا بصورة مباشرة و 400 فرد بصورة غير مباشرة.يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن يضم ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع مشاريع كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي، يستفيد منه 3,750 مستفيدًا بصورة مباشرة و أكثر من 18,750 مستفيدًا بصورة غير مباشرة.// انتهى //16:25ت م0160

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