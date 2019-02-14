السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,000 كرتون تمور في مديرية حريب في محافظة مأرب



مأرب 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 3,000 كرتون تمور في مديرية حريب بمحافظة مأرب يستفيد منها 18,000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

// انتهى //

16:19ت م

0155



مأرب 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 3,000 كرتون تمور في مديرية حريب بمحافظة مأرب يستفيد منها 18,000 فرد.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.// انتهى //16:19ت م0155

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