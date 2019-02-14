السعودية | وزير الثقافة يلتقي بالمثقفين ويعلن موعد إطلاق إستراتيجة الوزارة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:16 مساءً, 14 فبراير 2019 م

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اجتمع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، اليوم ، بنخبة من الأدباء والفنانين والمبدعين السعوديين في المملكة ، واستمع سموه في اللقاء إلى ملاحظات ومقترحات المثقفين، بهدف تعزيز وتطوير القطاع الثقافي بالمملكة.

وبين وزير الثقافة ، أن الوزارة تعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وما يشهده القطاع الثقافي من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوجيه ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

ودعا سموه ، المثقفين والمثقفات، إلى عدم التردد في طرح أفكارهم ومقترحاتهم، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجيتها الشاملة في العاشر من مارس 2019، والتي تهدف إلى النهوض بالمشهد الثقافي، وتدفع بالحراك الإبداعي إلى المزيد من التقدم والريادة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وعبر معالي وزير الثقافة ، عن ثقته بأن الإستراتيجية الجديدة بما تشتمل عليه من برامج ومبادرات ستجعل من العام الحالي عاماً متميزاً للقطاع الثقافي في المملكة، و انطلاقة جديدة للقطاع الثقافي بالإضافة إلى تحقيق أهداف مهمة من ضمنها نشر الثقافة في جميع محافظات ومدن المملكة، وتحقيق الريادة عربياً إلى جانب تعزيز صورة المملكة في المجتمع الدولي.