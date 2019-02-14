شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 75 ألف متر بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية مركز بدا التابع لمنطقة تبوك أمس، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية بشمال مخططات المركز . وأفاد رئيس بلدية المركز المهندس محمود العطوي بأن الإزالة طالت 25 موقعاً وبمساحة إجمالية تصل إلى 75 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن التعديات تمثلت بعقوم ترابية وبتر وعلامات حديدية، تم إزالتها بالكامل .



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