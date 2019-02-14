شكرا لقرائتكم قبل زيارة محمد بن سلمان.. الفالح يتفقد موقع مصفاة بلوشستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قام وفد سعودي بقيادة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبد العزيز الفالح بزيارة مدينة جوادر بإقليم بلوشستان، اليوم، وذلك لتفقد موقع مصفاة النفط المقترح في الميناء البحري العميق.

وكان في استقبال الوفد السعودي، وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني غلام سرور خان بحسب موقع باكستان بالعربية.

وأوضح الوزير الباكستاني في بيان صحفي له اليوم بأن باكستان والمملكة العربية السعودية تتمتعان بعلاقات أخوية.

وتأتي هذه الزيارة قبل يومين من الزيارة التي سيقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان لتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وتهدف الزيارة إلى تقوية العلاقات بين البلدين ومناقشة الترتيبات النهائية لمذكرات التفاهم في مجالات التعاون والاستثمار في قطاع التكرير والبتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة في باكستان، والاطلاع على الخطط والإمكانيات المتوفرة في ميناء جوادر ومناقشة سبل زيادة الصادرات بين البلدين.

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