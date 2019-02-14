شكرا لقرائتكم تعليم الرياض يشترط موافقة الدفاع المدني على الفعاليات المدرسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بتوجيه من أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أكّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية عدم إقامة أيّ فعالية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الدفاع المدني باستيفاء الموقع للشروط ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، إنّ توجيه أمير المنطقة يأتي في إطار اهتمامه ومتابعته للعلم والمتعلمين، وما يحظى به تعليم الرياض من رعاية ومتابعة مباشرة من سموه لاحتياجات الميدان التربوي، وحرصه على سلامة منسوبيه.

وأضاف الوهيبي بأن هناك تنسيقًا وجهودًا مشتركة مع الدفاع المدني بمنطقة الرياض في مجالات الأمن والسلامة وتدريب منسوبي الأمن والسلامة على كيفية التعامل مع الحرائق والحالات الطارئة كافة، والكشف على المباني ميدانيًا، لتحقيق بيئة تعليمية آمنة.

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