شكرا لقرائتكم بدر بن سلطان يبحث تعزيز التعاون مع القنصل البريطاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بمقر الإمارة في جدة ، القنصل العام البريطاني ، سيف الدين أشر .

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

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