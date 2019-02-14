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شكرا لقرائتكم بدر بن سلطان يبحث تعزيز التعاون مع القنصل البريطاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بمقر الإمارة في جدة ، القنصل العام البريطاني ، سيف الدين أشر .
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
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