شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تحذّر من عسل Ghost Honey ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك جميع منتجات عسل العلامة التجارية (Ghost Honey)، بسبب احتوائها على مادة دوائية ومخالفتها اللائحة الفنية المعتمدة لعسل النحل.

وأوضحت الهيئة أن منتجات عسل العلامة التجارية (Ghost Honey) المنتج بواسطة شركة الكفاءة الدولية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحتوي على المادة الدوائية (Vardenafil) التي تُستخدم تحت إشراف طبي، خصوصاً لمرضى الضغط والقلب وكبار السن، إضافة إلى ارتفاع مادة (هيدروكسي ميثيل فورفورال) في العسل عن الحد المسموح به في اللائحة الفنية المعتمدة لعسل النحل (رقم GSO 147/2008)، مشيرةً إلى أن تلك المادة تتكون في ظروف تخزين سيئة، وتعرض المنتج للحرارة المرتفعة، وقد يسبب التعرّض للمادة بنسب مرتفعة على المدى الطويل أضراراً صحية للمستهلك.

وألزمت الهيئة وكيل المنتجات بسحبها من الأسواق، وأوصت المستهلكين بتجنب استهلاك تلك المنتجات والتخلّص مما لديهم منها فوراً، مشيرةً إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق منها.

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