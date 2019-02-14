الان تتابع عاجل.. أنباء عن إطلاق نار في جازان.. والجهات الأمنية تباشر الواقعة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جازان- الخليج 365 ترددت أنباء عن وقوع إطلاق نار بالقرب من المحكمة العامة بمدينة جازان. وحسب المعلومات المتداولة، فإن إطلاق النار وقع نتيجة خلاف بين شخص وزوج طليقته، فيما تباشر الجهات الأمنية الواقعة. ولم تصدر أي بيانات رسمية من الجهات المختصة بشأن صحة هذه الواقعة من عدمه حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

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