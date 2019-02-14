الغذاء والدواء السعودية تحذر من نوع معين من العسل وتطالب المواطنين بالتخلص منه

في أطار القيام بدورها في الرقابة على جميع المنتجات الغذائية والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية القياسية السعودية، حذرت اليوم هيئة الغذاء والدواء السعودية المواطنين من تناول جميع منتجات العسل الخاصة بالعلامة التجارية “Ghost Honey” بسبب وجود مادة دوائية مخالفة للوائح الفنية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء لمنتجات العسل.

وبينت الهيئة السبب وراء اعتبار العسل صاحب علامة “Ghost Honey” والذي تنتجه شركة بالمملكة الأردنية الهاشمية أسمها شركة الكفاءة الدولية، يحتوي على مادة (Vardenafil) التي لا يجب أن تستخدم إلا تحت أشراف طبي نظرا لخطورتها على مرضى الضغط المرتفع، ومرضي القلب وكبار السن، كما أن نسبة مادة الـهيدروكسي ميثيل فورفورال الموجودة بالعسل مرتفعة عن الحد المسموح به لعسل النحل طبقا للائحة التنفيذية التي تنظم هذا الأمر.

وأشارت الهيئة إلى أن مادة هيدروكسي ميثيل فورفورال، تتكون إذا تعرض المنتج لظروف تخزين غير سليمة، كما أنها تتكون أيضا عندما يتعرض المنتج لدرجة حرارة مرتفعة، وناشدت الهيئة جميع المستهلكين بضرورة التخلص من هذه المنتجات فورا وعدم تناولها نظرا لخطورتها على الصحة، وألزمت وكيل هذه العلامة التجارية بسحبها بالكامل من السوق.