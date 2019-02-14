شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل الرقمية 2020» ورشة بمشاركة 100 قيادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نظمت وزارة العدل ورشة عن (العدل الرقمية 2020) بحضور 100 شخص يمثلون قيادات متميزة من التقنية ومكتب تحقيق الرؤية، والوكالات المتخصصة، ومديري مبادرات ومشاريع التحول الرقمي من جميع القطاعات وفرق العمل بالوزارة بهدف تعزيز واستكمال مسيرة التحول الرقمي.

وأوضح وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير المكلف قائد مكتب تحقيق الرؤية المهندس وليد الرشود أن ورشة العمل تستهدف تعميق وتعزيز التحول في وزارة العدل، وتحفيز فرق العمل وربط أعمالها بأثرها على المستفيدين، إضافة إلى تقديم نموذج العمل الجديد الذي يربط التقنية والرؤية في مزيج واحد بحيث ترتبط الفرق التقنية التطويرية بأعمال المحافظ بشكل مباشر.

وأكّد المهندس وليد الرشود أن التحول الرقمي جزء رئيسي من أعمال ومستهدفات الوزارة في مسارها التطويري، مبيناً أن الوزارة تمر بمرحلة استثنائية في مجال التحول وإجراءاته، وأنها ستصل بمشيئة الله إلى مستوى متقدم جداً في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين.

وشدد على أن الوزارة ماضية في التحول الرقمي في جميع خدماتها ومرافقها العدلية وأنها تستهدف الوصول إلى أن تكون 80% من الخدمات المقدمة منها إلكترونية بحلول 2020.

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