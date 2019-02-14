شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من منتج عسل Gost Honey والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

حذرت هيئة الغذاء والدواء من منتجات عسل للعلامة التجارية Gost Honey والمصنعة في شركة الكفاءة الدولية بالمملكة الاردنية الهاشمية، وذلك لاحتوائها على المادة الدوائية Vardenafil التي تستخدم باشراف طبي وقد تؤثر على مرضى الضغط والقلب وكبار السن، إضافة لارتفاع مادة «هيدروكسي ميثيل فورفورال» عن الحد المسموح به في اللائحة الفنية المعتمدة لعسل النحل والتي تتكون تحت ظروف تخزينية سيئة وتعرض المنتج لحرار مرتفعة ما قد يسبب أضراراً صحية للمستهلك.

وتنسق الهيئة العامة للغذاء والدواء مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ الاجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من المنتجات، وإلزام الوكيل بسحبها من الأسواق، كما نصحت بتجنب استهلاك المنتجات والتخلص من الكميات الموجودة فوراً.