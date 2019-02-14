شكرا لقرائتكم خبر عن «اللواء الشهري» يُدشن المعرض المتنقل الثالث لـ«وزارة الدفاع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي ، علي بدير ⁦⁩ (تبوك) (تصوير: علي شدوي)

دشن قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري أمس (الأربعاء)، المعرض المتنقل الثالث لوزارة الدفاع بالمنطقه الشمالية الغربية في مدينة تبوك.

ويهدف المعرض إلى إطلاع منسوبي وزارة الدفاع وذويهم وأهالي المنطقة وزائريها، على ما تقدمه قواتنا المسلحة من أعمال وإبراز الانجازات والتطور في قطاعات وزارة الدفاع، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويستمر لمدة خمسة أيام، وذلك في ميدان العروض العسكرية بمدينة الملك عبدالعزيز العسكرية.

وشهد قائد المنطقة الشمالية الغربية عرضاً عسكرياً متحركاً للأفراد والمعدات العسكرية، بعدها دشين المعرض الذي ضم العديد من الأجنحة لأفرع القوات المسلحة المشاركة، وأطلع اللواء الشهري على مكونات الأجنحة التي أشتملت على معلومات عن تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها القوات البرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والقوات الجوية الملكية السعودية، وآخر ماتوصلت إليه وزارة الدفاع من خدمات لوجستية وحوكمة لأعمالها، كما تجول قائد المنطقة الشمالية الغربية في تلك الأجنحة وأستمع لشرح عن مكوناتها العسكرية، ليختتم جولته بزيارة لجناح الخدمات الطبية الذي ضم المستشفى المتنقل الميداني وقسم للتبرع بالدم.