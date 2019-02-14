، الطائف.. جولات "العربة المتنقلة" تكشف ٣٦ حالة لارتفاع السكري والضغط ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت حالات للسمنة وقدمت لها التدابير الطبية وبثت رسائل توعوية عن المزمنة

أسفرت جولات ميدانية للعربة المتنقلة التي أطلقتها مديرية الشؤون الصحية بالطائف ممثلة في إدارة الصحة العامة ومستشفى ظلم العام للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، عن اكتشاف ٣٦ حالة ارتفاع لسكر الدم السكري وضغط الدم.

وقد قدمت العربة خلال الجولة الميدانية خدمات الكشف المبكر لأكثر من ألف مستفيد ضمن جولاتها في مراكز وقرى المزيرعة، الحفيرة، دعيكان.

وفي التفاصيل أنه أثناء إجراءات الكشف التي نفذتها العربة اكتشفت خلال تمركزها في مواقع التجمعات السكنية ٤ حالات ارتفاع لسكر الدم و٣٢ حالة ارتفاع لضغط الدم، وذلك ضمن إجراءات الكشف رصد الكادر الطبي المتخصص المشغل للعربة المتنقلة ١٧ حالة لما قبل السكري و٢٦ حالة لما قبل ضغط الدم فيما تم اكتشاف ٢١ حالة نحافة و ٤٢ حالة زيادة في الوزن و٥٥ حالة سمنة و١٠ حالات للسمنة المفرطة.

وعلى الفور اتخذ الكادر الطبي جميع التدابير الطبية اللازمة للحالات المكتشفة وتقدم رسائل توعوية عن الأمراض المزمنة للمستفيدين.

وكانت العربة قد دشنت عملها في مستشفى ظلم العام، الأسبوع الماضي محافظ المويه قباس الحارثي ومدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي، وزارت العربة المراكز والقرى الخارجية التابعة لمركز ظلم والتي لا تتوفر فيها منشآت صحية، حيث قدمت العربة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بقياس سكر الدم وضغط الدم وكتلة الجسم ومحيط الخصر.