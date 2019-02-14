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جدّد عدد من الموظفين والموظفات المعينين على بند المستخدمين والأجور والعقود، مطالبهم بمواقع التواصل الاجتماعي بإنهاء معاناتهم وتثبيتهم على مراتب رسمية.
جاء ذلك بعدما نشر حساب "الخدمة المدنية" بـ"تويتر": #جار_التحديث، حيث وجّه للحساب العديد من المطالبات والمناشدات لحل وضعهم، وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
وتعلقت آمال موظّفي العقود والبنود والمستخدمين، على توجيه بإنهاء معاناتهم وقلقهم إزاء وظائفهم التي لا تناسب مؤهلاتهم، والتي توضع كل عام على المحك، ولم يطرأ أي جديد على معاناتهم.
موظفو البنود يجددون مطالب التثبيت عقب تغريدة "جارٍ التحديث"بندر آل فطيح الخليج 365 2019-02-14
جدّد عدد من الموظفين والموظفات المعينين على بند المستخدمين والأجور والعقود، مطالبهم بمواقع التواصل الاجتماعي بإنهاء معاناتهم وتثبيتهم على مراتب رسمية.
جاء ذلك بعدما نشر حساب "الخدمة المدنية" بـ"تويتر": #جار_التحديث، حيث وجّه للحساب العديد من المطالبات والمناشدات لحل وضعهم، وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
وتعلقت آمال موظّفي العقود والبنود والمستخدمين، على توجيه بإنهاء معاناتهم وقلقهم إزاء وظائفهم التي لا تناسب مؤهلاتهم، والتي توضع كل عام على المحك، ولم يطرأ أي جديد على معاناتهم.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
04:02 PM
معاناتهم توضع كل عام على المحك ولم يطرأ أي جديد
جدّد عدد من الموظفين والموظفات المعينين على بند المستخدمين والأجور والعقود، مطالبهم بمواقع التواصل الاجتماعي بإنهاء معاناتهم وتثبيتهم على مراتب رسمية.
جاء ذلك بعدما نشر حساب "الخدمة المدنية" بـ"تويتر": #جار_التحديث، حيث وجّه للحساب العديد من المطالبات والمناشدات لحل وضعهم، وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
وتعلقت آمال موظّفي العقود والبنود والمستخدمين، على توجيه بإنهاء معاناتهم وقلقهم إزاء وظائفهم التي لا تناسب مؤهلاتهم، والتي توضع كل عام على المحك، ولم يطرأ أي جديد على معاناتهم.
، موظفو البنود يجددون مطالب التثبيت عقب تغريدة "جارٍ التحديث" ،
المصدر : الخليج 365
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