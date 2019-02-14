، العاصمة تواعد الزخات.. حالة ماطرة تبدأ اليوم وتؤثر في 8 مناطق ،

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يُتوقع أن تتأثر الأجزاء الغربية والوسطى والشرقية من المملكة ابتداءً من اليوم الخميس بحالة متوسطة من عدم الاستقرار الجوي، ستعمل -بمشيئة الله- على تساقط زخات رعدية من الأمطار في مناطق متفرقة.
وبحسب كادر التنبؤات الجوية في مركز "طقس العرب الإقليمي" تندفع نحو المملكة كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال من نواحي مصر وبلاد الشام لتلتقي مع كتلة هوائية أخرى دافئة ورطبة قادمة من بحر العرب والبحر الأحمر تتسبب بتولد حالة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تكاثر السحب الركامية الرعدية وتساقط لزخات الأمطار.
ويُتوقع أن تشمل التقلبات الجوية وزخات الأمطار كلاً من: حائل، والقصيم، والمنطقة الشرقية، إضافة لمنطقة الرياض بما في ذلك العاصمة، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتؤثر بعض الزخات الخفيفة من المطر على مدينة جدة، كما تتشكل بعض السحب الماطرة على مرتفعات الطائف والباحة وعسير "أحوال الطقس".
شدة الحالة وفق المؤشرات الحالية هي "متوسطة الشدة"، تعمل بشكل عام على تساقط زخات رعدية من الأمطار المتوسطة، والتي قد تكون غزيرة في بعض المناطق، وربما تترافق بزخات من البرد.
العاصمة تواعد الزخات.. حالة ماطرة تبدأ اليوم وتؤثر في 8 مناطقخالد الشاماني الخليج 365 2019-02-14
يُتوقع أن تتأثر الأجزاء الغربية والوسطى والشرقية من المملكة ابتداءً من اليوم الخميس بحالة متوسطة من عدم الاستقرار الجوي، ستعمل -بمشيئة الله- على تساقط زخات رعدية من الأمطار في مناطق متفرقة.
وبحسب كادر التنبؤات الجوية في مركز "طقس العرب الإقليمي" تندفع نحو المملكة كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال من نواحي مصر وبلاد الشام لتلتقي مع كتلة هوائية أخرى دافئة ورطبة قادمة من بحر العرب والبحر الأحمر تتسبب بتولد حالة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تكاثر السحب الركامية الرعدية وتساقط لزخات الأمطار.
ويُتوقع أن تشمل التقلبات الجوية وزخات الأمطار كلاً من: حائل، والقصيم، والمنطقة الشرقية، إضافة لمنطقة الرياض بما في ذلك العاصمة، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتؤثر بعض الزخات الخفيفة من المطر على مدينة جدة، كما تتشكل بعض السحب الماطرة على مرتفعات الطائف والباحة وعسير "أحوال الطقس".
شدة الحالة وفق المؤشرات الحالية هي "متوسطة الشدة"، تعمل بشكل عام على تساقط زخات رعدية من الأمطار المتوسطة، والتي قد تكون غزيرة في بعض المناطق، وربما تترافق بزخات من البرد.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
03:44 PM
متوسطة وقد تكون غزيرة في بعض المناطق وزخات البرد متوقعة
يُتوقع أن تتأثر الأجزاء الغربية والوسطى والشرقية من المملكة ابتداءً من اليوم الخميس بحالة متوسطة من عدم الاستقرار الجوي، ستعمل -بمشيئة الله- على تساقط زخات رعدية من الأمطار في مناطق متفرقة.
وبحسب كادر التنبؤات الجوية في مركز "طقس العرب الإقليمي" تندفع نحو المملكة كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال من نواحي مصر وبلاد الشام لتلتقي مع كتلة هوائية أخرى دافئة ورطبة قادمة من بحر العرب والبحر الأحمر تتسبب بتولد حالة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تكاثر السحب الركامية الرعدية وتساقط لزخات الأمطار.
ويُتوقع أن تشمل التقلبات الجوية وزخات الأمطار كلاً من: حائل، والقصيم، والمنطقة الشرقية، إضافة لمنطقة الرياض بما في ذلك العاصمة، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتؤثر بعض الزخات الخفيفة من المطر على مدينة جدة، كما تتشكل بعض السحب الماطرة على مرتفعات الطائف والباحة وعسير "أحوال الطقس".
شدة الحالة وفق المؤشرات الحالية هي "متوسطة الشدة"، تعمل بشكل عام على تساقط زخات رعدية من الأمطار المتوسطة، والتي قد تكون غزيرة في بعض المناطق، وربما تترافق بزخات من البرد.
، العاصمة تواعد الزخات.. حالة ماطرة تبدأ اليوم وتؤثر في 8 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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