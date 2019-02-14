محمد بن مسعود - الدمام - بسبب خلل في برمجة المحرك قد يؤدي لوقوع حوادث أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 87 مركبة "لامبورجيني أفينتادور (Coupe & Roadster) 2018-2012"؛ بسبب خلل في برمجة المحرك. وذكرت الوزارة، اليوم، أن هذا الخلل قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث. ودعت "التجارة" أصحاب المركبات المستدعاة إلى التواصل مع الوكيل؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. "التجارة" تستدعي 87 مركبة "لامبورجيني أفينتادور" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14 أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 87 مركبة "لامبورجيني أفينتادور (Coupe & Roadster) 2018-2012"؛ بسبب خلل في برمجة المحرك. وذكرت الوزارة، اليوم، أن هذا الخلل قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث. ودعت "التجارة" أصحاب المركبات المستدعاة إلى التواصل مع الوكيل؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. 14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440 03:32 PM بسبب خلل في برمجة المحرك قد يؤدي لوقوع حوادث بسبب خلل في برمجة المحرك قد يؤدي لوقوع حوادث أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 87 مركبة "لامبورجيني أفينتادور (Coupe & Roadster) 2018-2012"؛ بسبب خلل في برمجة المحرك. وذكرت الوزارة، اليوم، أن هذا الخلل قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث. ودعت "التجارة" أصحاب المركبات المستدعاة إلى التواصل مع الوكيل؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. ، "التجارة" تستدعي 87 مركبة "لامبورجيني أفينتادور" ،

المصدر : الخليج 365

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