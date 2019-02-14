، وزير التعليم يسلم 4 فائزين من تعليم بيشة جائزة التميز ،

محمد بن مسعود - الدمام - سلم وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أربعة فائزين وفائزات من تعليم بيشة، مساء أمس الأربعاء، جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، وذلك خلال حفل أقيم بمبنى الوزارة بالرياض.

وحقق مدير مكتب تعليم النقيع، عامر سالم السلولي، المركز الخامس على مستوى المملكة في فئة المشرف التربوي، وفازت قائدة الثانوية الأولى سابقاً بمكتب تعليم وسط بيشة، صالحة عيد الغامدي بالمركز الثامن في فئة الإدارة والمدرسة، كما حقق المرشد الطلابي بمدرسة متوسطة البخاري، إبراهيم سعد القرني، المركز الثامن في فئة المرشد الطلابي، وفازت مريم عبدالله الغامدي، من مكتب التعليم بتبالة بالمركز السابع في فئة العمل التطوعي.

وهنأ مدير تعليم بيشة، نايف الهاجري، الفائزين والفائزات على هذا الإنجاز، داعياً جميع قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات إلى المشاركة في دورات الجائزة القادمة، معرباً عن شكره لمدير ومنسوبي مركز التميز بالإدارة على جهودهم.