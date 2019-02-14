محمد بن مسعود - الدمام - هنّأ كُتاب القصة القصيرة في المملكة بمناسبة اليوم العالمي للقصة أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود؛ عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم، أنه سيعلن عن رؤية واستراتيجية وزارة الثقافة، في 10 من مارس 2019م. وذكر أنها ستستهدف تعزيز المشهد الثقافي السعودي بما يتسق مع رؤية السعودية 2030. وهنأ وزير الثقافة كتّاب فن القصة القصيرة في المملكة بمناسبة اليوم العالمي للقصة. وأضاف: أغتنم الفرصة لاستذكار وإعادة طباعة أول مجموعة قصصية سعودية للأديب الراحل أحمد عبدالغفور عطار. بدر بن عبدالله: إعلان استراتيجية وزارة الثقافة في هذا الموعد عبدالعزيز الريثي الخليج 365 2019-02-14 أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود؛ عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم، أنه سيعلن عن رؤية واستراتيجية وزارة الثقافة، في 10 من مارس 2019م. وذكر أنها ستستهدف تعزيز المشهد الثقافي السعودي بما يتسق مع رؤية السعودية 2030. وهنأ وزير الثقافة كتّاب فن القصة القصيرة في المملكة بمناسبة اليوم العالمي للقصة. وأضاف: أغتنم الفرصة لاستذكار وإعادة طباعة أول مجموعة قصصية سعودية للأديب الراحل أحمد عبدالغفور عطار. 14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440 03:20 PM هنّأ كُتاب القصة القصيرة في المملكة بمناسبة اليوم العالمي للقصة هنّأ كُتاب القصة القصيرة في المملكة بمناسبة اليوم العالمي للقصة أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود؛ عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم، أنه سيعلن عن رؤية واستراتيجية وزارة الثقافة، في 10 من مارس 2019م. وذكر أنها ستستهدف تعزيز المشهد الثقافي السعودي بما يتسق مع رؤية السعودية 2030. وهنأ وزير الثقافة كتّاب فن القصة القصيرة في المملكة بمناسبة اليوم العالمي للقصة. وأضاف: أغتنم الفرصة لاستذكار وإعادة طباعة أول مجموعة قصصية سعودية للأديب الراحل أحمد عبدالغفور عطار. ، بدر بن عبدالله: إعلان استراتيجية وزارة الثقافة في هذا الموعد ،

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