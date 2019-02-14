، "الفضلي" يوقع مشروعًا مع "الفاو" لدعم تنفيذ برنامج التنمية الريفية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمدة 7 سنوات.. لتعزيز إنتاج القهوة وزراعة الفاكهة وتربية الأسماك

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، غرازيانو دا سيلفا، اتفاقية تعاون بين الوزارة والمنظمة؛ لتقديم الدعم الفني والاستشاري، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لمدة سبع سنوات قادمة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون الفني للفترة (2019-2025م).

ويهدف مشروع التعاون إلى تعزيز إنتاج وتصنيع وتسويق القهوة العربية، وتربية النحل، وزراعة الفاكهة، وتربية الأسماك والثروة الحيوانية، وزراعة المحاصيل البعلية في المملكة.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة بهذه المناسبة: "نأمل في أن يعزز برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الأمن الغذائي في المملكة، وأن يخلق فرص العمل للشباب والشابات، كما نأمل في أن يساهم هذا البرنامج في زيادة دخل الأسر والعائلات ويؤدي إلى زيادة في إجمالي الناتج المحلي".

وأضاف: "نبني الكثير من الآمال على هذا البرنامج، واخترنا "الفاو" لتكون الشريك المميز لمتابعة تنفيذ البرنامج نظراً لخبرتها الطويلة في هذا المجال، ونحن نعوّل على الفاو، ومتفائلون بالنجاح".

و قال غرازيانو دا سيلفا أثناء التوقيع على مشروع التعاون: "أتقدم بالشكر الجزيل للمملكة على ثقتها في الفاو"، مشيداً بدعم المملكة للمنظمة الأممية، مؤكداً أن "الفاو" ستواصل تقديم الدعم الفني للأوليات الوطنية بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.

وبهذه المساهمة الجديدة، أصبحت المملكة العربية السعودية من بين أكبر الشركاء الفاعلين للمنظمة، وأكبر مساهم في منطقة الشرق الأدنى.

جاء ذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" المنعقدة في مدينة روما بجمهورية إيطاليا.

شارك ضمن وفد المملكة، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهويش، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأعذية والزراعة للأمم المتحدة، الدكتور محمد بن أحمد الغامدي، والمستشار الاقتصادي بوزارة المالية، محمد بن عبدالله الزبن.

يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" هي منظمة متخصصة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم، تأسست في 16 أكتوبر 1945 في مدينة كويبيك وانتقلت إلى روما في العام 1951م، ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 194 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وانضمت المملكة للمنظمة في 09-09-1948م.