، "الصحة": زيادة بنسبة 69% في تغطية خدمات القسطرة القلبية ،

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أفادت وزارة الصحة بأن مراكز القلب التخصصية توسعت في تغطية خدمات القسطرة القلبية في كل مناطق المملكة ومعظم محافظاتها منذ بداية عام 2016م وحتى نهاية عام 2018م حيث تقدر الزيادة في التغطية بنسبة 69%.
وبلغ إجمالي عدد عمليات القسطرة القلبية للكبار والصغار التي أجريت في 22 مركزاً للقلب 98601 عملية وذلك خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد عمليات جراحة القلب للكبار والأطفال التي أجريت في هذه المراكز 7453 عملية.
وقالت "الصحة": خدمات مراكز القلب تتضمن عمليات قسطرة القلب للكبار والأطفال، عمليات جراحة القلب للكبار والأطفال، عمليات قسطرة كهربائية للكبار، زراعة الصمام الأورطي من خلال القسطرة، وعمليات القسطرة للتشوهات الخلقية لدى الكبار والأطفال، وعمليات القسطرة لإصلاح الصمام التاجي وعمليات القلب المفتوح المعقدة وزارعة جهاز مضخة مساندة للبطين الأيسر LVAD مع وجود خطط لإنشاء مراكز لزراعة القلب تابعة لوزارة الصحة.
يذكر أن عدد حالات القسطرة للكبار ارتفع من 2016 إلى 2018 بنسبة أكثر من 90% وكذلك ارتفع عدد عمليات القلب المفتوح بنسبة تزيد على 40% مما يدل على أن الوزارة أصبحت أقرب للمرضى في مناطقهم مما يساعد على سرعة ودقة التشخيص والعلاج دون أن يتكبد المريض عناء السفر وتباعد المواعيد للإجراءات المختلفة.
وتواصل "الصحة" جهودها لتسهيل وصول المواطنين للخدمة من خلال التوسع في القسطرة وتقديم الرعاية الطارئة والعاجلة في مناطقهم، مما أسهم في تقليل التأخر في الحالات حتى إيجاد قبول في المدن الرئيسة.
"الصحة": زيادة بنسبة 69% في تغطية خدمات القسطرة القلبيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-14
أفادت وزارة الصحة بأن مراكز القلب التخصصية توسعت في تغطية خدمات القسطرة القلبية في كل مناطق المملكة ومعظم محافظاتها منذ بداية عام 2016م وحتى نهاية عام 2018م حيث تقدر الزيادة في التغطية بنسبة 69%.
وبلغ إجمالي عدد عمليات القسطرة القلبية للكبار والصغار التي أجريت في 22 مركزاً للقلب 98601 عملية وذلك خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد عمليات جراحة القلب للكبار والأطفال التي أجريت في هذه المراكز 7453 عملية.
وقالت "الصحة": خدمات مراكز القلب تتضمن عمليات قسطرة القلب للكبار والأطفال، عمليات جراحة القلب للكبار والأطفال، عمليات قسطرة كهربائية للكبار، زراعة الصمام الأورطي من خلال القسطرة، وعمليات القسطرة للتشوهات الخلقية لدى الكبار والأطفال، وعمليات القسطرة لإصلاح الصمام التاجي وعمليات القلب المفتوح المعقدة وزارعة جهاز مضخة مساندة للبطين الأيسر LVAD مع وجود خطط لإنشاء مراكز لزراعة القلب تابعة لوزارة الصحة.
يذكر أن عدد حالات القسطرة للكبار ارتفع من 2016 إلى 2018 بنسبة أكثر من 90% وكذلك ارتفع عدد عمليات القلب المفتوح بنسبة تزيد على 40% مما يدل على أن الوزارة أصبحت أقرب للمرضى في مناطقهم مما يساعد على سرعة ودقة التشخيص والعلاج دون أن يتكبد المريض عناء السفر وتباعد المواعيد للإجراءات المختلفة.
وتواصل "الصحة" جهودها لتسهيل وصول المواطنين للخدمة من خلال التوسع في القسطرة وتقديم الرعاية الطارئة والعاجلة في مناطقهم، مما أسهم في تقليل التأخر في الحالات حتى إيجاد قبول في المدن الرئيسة.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
03:09 PM
عدد الحالات للكبار ارتفع بأكثر من 90% من 2016 إلى 2018
أفادت وزارة الصحة بأن مراكز القلب التخصصية توسعت في تغطية خدمات القسطرة القلبية في كل مناطق المملكة ومعظم محافظاتها منذ بداية عام 2016م وحتى نهاية عام 2018م حيث تقدر الزيادة في التغطية بنسبة 69%.
وبلغ إجمالي عدد عمليات القسطرة القلبية للكبار والصغار التي أجريت في 22 مركزاً للقلب 98601 عملية وذلك خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد عمليات جراحة القلب للكبار والأطفال التي أجريت في هذه المراكز 7453 عملية.
وقالت "الصحة": خدمات مراكز القلب تتضمن عمليات قسطرة القلب للكبار والأطفال، عمليات جراحة القلب للكبار والأطفال، عمليات قسطرة كهربائية للكبار، زراعة الصمام الأورطي من خلال القسطرة، وعمليات القسطرة للتشوهات الخلقية لدى الكبار والأطفال، وعمليات القسطرة لإصلاح الصمام التاجي وعمليات القلب المفتوح المعقدة وزارعة جهاز مضخة مساندة للبطين الأيسر LVAD مع وجود خطط لإنشاء مراكز لزراعة القلب تابعة لوزارة الصحة.
يذكر أن عدد حالات القسطرة للكبار ارتفع من 2016 إلى 2018 بنسبة أكثر من 90% وكذلك ارتفع عدد عمليات القلب المفتوح بنسبة تزيد على 40% مما يدل على أن الوزارة أصبحت أقرب للمرضى في مناطقهم مما يساعد على سرعة ودقة التشخيص والعلاج دون أن يتكبد المريض عناء السفر وتباعد المواعيد للإجراءات المختلفة.
وتواصل "الصحة" جهودها لتسهيل وصول المواطنين للخدمة من خلال التوسع في القسطرة وتقديم الرعاية الطارئة والعاجلة في مناطقهم، مما أسهم في تقليل التأخر في الحالات حتى إيجاد قبول في المدن الرئيسة.
، "الصحة": زيادة بنسبة 69% في تغطية خدمات القسطرة القلبية ،
المصدر : الخليج 365
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