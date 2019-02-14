محمد بن مسعود - الدمام - حصل مشرف القيادة التربوية بمكتب تعليم بارق، علي محمد حسن البارقي، على درجة الماجستير في القيادة التربوية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الباحة، عن رسالته "القيادة التكيفية لدى قادة مدارس محافظة بارق وعلاقتها بالإبداع التنظيمي من وجهة نظر المعلمين". الماجستير لـ"البارقي" في القيادة التربوية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14 حصل مشرف القيادة التربوية بمكتب تعليم بارق، علي محمد حسن البارقي، على درجة الماجستير في القيادة التربوية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الباحة، عن رسالته "القيادة التكيفية لدى قادة مدارس محافظة بارق وعلاقتها بالإبداع التنظيمي من وجهة نظر المعلمين". 14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440 03:07 PM حصل مشرف القيادة التربوية بمكتب تعليم بارق، علي محمد حسن البارقي، على درجة الماجستير في القيادة التربوية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الباحة، عن رسالته "القيادة التكيفية لدى قادة مدارس محافظة بارق وعلاقتها بالإبداع التنظيمي من وجهة نظر المعلمين". ، الماجستير لـ"البارقي" في القيادة التربوية ،

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