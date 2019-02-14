، عقب تدشين مشاريع الرياض.. رئيس هيئة الرياضة يشكر القيادة على الدعم ،

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رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين على ما يحظى به الرياضيون في المملكة من دعم واهتمام دائمين.
وعقب تدشين خادم الحرمين الشريفين مساء أمس الأربعاء مشاريع الرياض التنموية بحضور سمو ولي العهد بمنطقة قصر الحكم، قال الأمير "عبدالعزيز": فخور بما توليه القيادة الرشيدة لقطاعي الشباب والرياضة، فنحن ولله الحمد نحظى في هذه البلاد الطاهرة باهتمام ودعم غير مسبوقين من حكومتنا الرشيدة لتطوير الرياضة وتوفير البيئة المناسبة لشباب هذا الوطن لمزاولة نشاطاتهم الرياضية بالشكل الأمثل.
وأضاف: تدشين مشروع تطوير مدينة المجمعة الرياضية ومشروع نادي الأنوار الرياضي بحوطة بني تميم سيعودان بالنفع الكبير لأبناء هاتين المحافظتين وما جاورهما، وسيزيد من نسبة النشاط الرياضي بين شبابها بتوفير بيئة رياضية حديثة تجذب الشباب وتمنحهم دافعاً لاستثمار هذه المنشأة بالشكل المناسب.
عقب تدشين مشاريع الرياض.. رئيس هيئة الرياضة يشكر القيادة على الدعموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-14
رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين على ما يحظى به الرياضيون في المملكة من دعم واهتمام دائمين.
وعقب تدشين خادم الحرمين الشريفين مساء أمس الأربعاء مشاريع الرياض التنموية بحضور سمو ولي العهد بمنطقة قصر الحكم، قال الأمير "عبدالعزيز": فخور بما توليه القيادة الرشيدة لقطاعي الشباب والرياضة، فنحن ولله الحمد نحظى في هذه البلاد الطاهرة باهتمام ودعم غير مسبوقين من حكومتنا الرشيدة لتطوير الرياضة وتوفير البيئة المناسبة لشباب هذا الوطن لمزاولة نشاطاتهم الرياضية بالشكل الأمثل.
وأضاف: تدشين مشروع تطوير مدينة المجمعة الرياضية ومشروع نادي الأنوار الرياضي بحوطة بني تميم سيعودان بالنفع الكبير لأبناء هاتين المحافظتين وما جاورهما، وسيزيد من نسبة النشاط الرياضي بين شبابها بتوفير بيئة رياضية حديثة تجذب الشباب وتمنحهم دافعاً لاستثمار هذه المنشأة بالشكل المناسب.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
02:56 PM
قال: نفع كبير لتطوير مدينة المجمعة الرياضية ومشروع نادي الأنوار الرياضي
رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين على ما يحظى به الرياضيون في المملكة من دعم واهتمام دائمين.
وعقب تدشين خادم الحرمين الشريفين مساء أمس الأربعاء مشاريع الرياض التنموية بحضور سمو ولي العهد بمنطقة قصر الحكم، قال الأمير "عبدالعزيز": فخور بما توليه القيادة الرشيدة لقطاعي الشباب والرياضة، فنحن ولله الحمد نحظى في هذه البلاد الطاهرة باهتمام ودعم غير مسبوقين من حكومتنا الرشيدة لتطوير الرياضة وتوفير البيئة المناسبة لشباب هذا الوطن لمزاولة نشاطاتهم الرياضية بالشكل الأمثل.
وأضاف: تدشين مشروع تطوير مدينة المجمعة الرياضية ومشروع نادي الأنوار الرياضي بحوطة بني تميم سيعودان بالنفع الكبير لأبناء هاتين المحافظتين وما جاورهما، وسيزيد من نسبة النشاط الرياضي بين شبابها بتوفير بيئة رياضية حديثة تجذب الشباب وتمنحهم دافعاً لاستثمار هذه المنشأة بالشكل المناسب.
، عقب تدشين مشاريع الرياض.. رئيس هيئة الرياضة يشكر القيادة على الدعم ،
المصدر : الخليج 365
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