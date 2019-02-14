، "قروض للمرأة ونقل الرهن لعقار آخر".. أبرز قرارات "التنمية العقارية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الصندوق يواصل مساعيه الرامية لتمكين المواطنين من تملك المساكن

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على اعتماد تحديث استراتيجية الصندوق القادمة الهادفة للإسراع في تمكين المواطنين من تملك المساكن.

واطلع المجلس على تحديث لإحصائية بعدد المستفيدين من برنامج القرض العقاري منذ بداية عام 2018م حتى الآن البالغ عددهم 62.841 مستفيداً.

وتابع المجلس سير مبادرة "القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة"، بعد إطلاقها في شهر نوفمبر 2018م وما تحقق من خطوات إيجابية في هذه المبادرة حيث تجاوز عدد المستفيدين الـ10 آلاف من العسكريين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية (للعام المالي 2019م)، الذي عقد برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة ماجد بن عبدالله الحقيل.

وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق على عدد من القرارات؛ ومنها الموافقة على "تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول بقرض من الصندوق" وحلولها محل المقترض الأصلي، دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة.

يأتي ذلك بهدف دعم المرأة السعودية وتمكينها من تملك مسكن باسمها، كما أنه يعزز من توجهات برنامج "الإسكان" في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% بنهاية 2020 وإلى 70% بحلول 2030.

وشملت القرارات، الموافقة على "نقل الرهن من عقار لآخر"، سواءً داخل المدينة محل القرض، أو خارجه مع بقاء قيمة القرض"، والموافقة أيضاً على "نقل الرهن من عقار لم يكتمل إنشاؤه ولم تستكمل دفعاته إلى عقار مكتمل الإنشاء وجاهز للسكن لمن ثبت لديه ظروف صحية تمنعه عن استكمال البناء".

كما صدرت الموافقة على "نقل طلبات القروض التي صدرت لأصحابها موافقة"، ويرغبون بالتنازل عنها لأحد أقاربهم شريطة أن تنطبق شروط الصندوق عليهم، وكذلك الموافقة على قرار تحويل طلب القرض الذي ما زال على قائمة الانتظار من "اسم الشهيد أو المتوفى" إلى أحد الورثة أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى.

وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس المشرف العام على الصندوق خالد بن محمد العمودي، وأعضاء المجلس "الدكتور محمد ناصر الراجحي، طه عبدالله القويز، الدكتور فهد عبدالله الدوسري فهد عبدالجليل السيف، عبدالله محمد العثمان، فيصل أحمد القطان، وفهد بن محمد العامر بصفته أميناً للمجلس".