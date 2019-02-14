، خادم الحرمين يرعى مؤتمر الطيران المدني الدولي.. أبريل المقبل ،

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تستضیف المملكة العربیة السعودیة، تحت رعایة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، مؤتمر الطیران المدني الدولي 2019م، الذي تنظمه الهیئة العامة للطیران المدني خلال الفترة من 25 إلى 26 رجب 1440هـ، الموافق من 1 إلى 2 أبریل 2019م، بمدینة الریاض.
وقال وزیر النقل رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة للطیران المدني الدكتور نبیل بن محمد العامودي: المؤتمر یهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطیران المدني، ومراجعة الممارسات المتبعة عالمیاً نحو تحسین التعاون في مجال الأمن والسلامة في القطاع، وتبادل أفضل الممارسات العالمیة لرفع جودة الخدمات. وعد المؤتمر واحداً من أهم الفعالیات التي تنظم على المستوى العالمي في مجال صناعة النقل الجوي، وحدثا ذو أهمیة كبیرة.
وأضاف: یمثل انعقاد المؤتمر فرصة مهمة لتبادل المعرفة ومناقشة السیاسات واللوائح والخطط المستقبلیة في كل ما یتعلّق بالفرص الاستثماریّة وأمن وسلامة منظومة الطیران المدني حول العالم، وكذلك استعراض خطط واستراتیجیات قطاع الطیران المدني تماشیاً مع أهداف رؤیة المملكة 2030، وتسلیط الضوء على عمل المرأة في مجال الطیران المدني ومشاركتها في تنمیة هذا القطاع.
وأردف: المؤتمر يعتبر منصة لتبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من أفضل التجارب المتبعة عالمیاً من خلال الموضوعات التي سیتناولها؛ أبرزها ما یتعلق بمجالات السلامة والأمن، وحمایة البیئة، وتحسین الخدمات، والأخذ بالتطورات، والابتكارات المؤثرة في مجال تقنیة الطیران.
وتشارك في أعمال المؤتمر نخبة رفیعة المستوى من ممثلي الحكومات ووزراء النقل ورؤساء سلطة الطیران المدني ورئیس وفد المنظمة الدولیة للطیران المدني وعدد من المسؤولین والخبراء في عدد من الهیئات والمنظمات الدولیة والإقلیمیة المعنیة بقطاع الطیران المدني، إلى جانب عدد من المسؤولین في المنظمات المعنية.
خادم الحرمين يرعى مؤتمر الطيران المدني الدولي.. أبريل المقبلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-14
تستضیف المملكة العربیة السعودیة، تحت رعایة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، مؤتمر الطیران المدني الدولي 2019م، الذي تنظمه الهیئة العامة للطیران المدني خلال الفترة من 25 إلى 26 رجب 1440هـ، الموافق من 1 إلى 2 أبریل 2019م، بمدینة الریاض.
وقال وزیر النقل رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة للطیران المدني الدكتور نبیل بن محمد العامودي: المؤتمر یهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطیران المدني، ومراجعة الممارسات المتبعة عالمیاً نحو تحسین التعاون في مجال الأمن والسلامة في القطاع، وتبادل أفضل الممارسات العالمیة لرفع جودة الخدمات. وعد المؤتمر واحداً من أهم الفعالیات التي تنظم على المستوى العالمي في مجال صناعة النقل الجوي، وحدثا ذو أهمیة كبیرة.
وأضاف: یمثل انعقاد المؤتمر فرصة مهمة لتبادل المعرفة ومناقشة السیاسات واللوائح والخطط المستقبلیة في كل ما یتعلّق بالفرص الاستثماریّة وأمن وسلامة منظومة الطیران المدني حول العالم، وكذلك استعراض خطط واستراتیجیات قطاع الطیران المدني تماشیاً مع أهداف رؤیة المملكة 2030، وتسلیط الضوء على عمل المرأة في مجال الطیران المدني ومشاركتها في تنمیة هذا القطاع.
وأردف: المؤتمر يعتبر منصة لتبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من أفضل التجارب المتبعة عالمیاً من خلال الموضوعات التي سیتناولها؛ أبرزها ما یتعلق بمجالات السلامة والأمن، وحمایة البیئة، وتحسین الخدمات، والأخذ بالتطورات، والابتكارات المؤثرة في مجال تقنیة الطیران.
وتشارك في أعمال المؤتمر نخبة رفیعة المستوى من ممثلي الحكومات ووزراء النقل ورؤساء سلطة الطیران المدني ورئیس وفد المنظمة الدولیة للطیران المدني وعدد من المسؤولین والخبراء في عدد من الهیئات والمنظمات الدولیة والإقلیمیة المعنیة بقطاع الطیران المدني، إلى جانب عدد من المسؤولین في المنظمات المعنية.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
02:40 PM
"العامودي" يعتبر الحدث فرصة لمناقشة السیاسات واللوائح
تستضیف المملكة العربیة السعودیة، تحت رعایة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، مؤتمر الطیران المدني الدولي 2019م، الذي تنظمه الهیئة العامة للطیران المدني خلال الفترة من 25 إلى 26 رجب 1440هـ، الموافق من 1 إلى 2 أبریل 2019م، بمدینة الریاض.
وقال وزیر النقل رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة للطیران المدني الدكتور نبیل بن محمد العامودي: المؤتمر یهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطیران المدني، ومراجعة الممارسات المتبعة عالمیاً نحو تحسین التعاون في مجال الأمن والسلامة في القطاع، وتبادل أفضل الممارسات العالمیة لرفع جودة الخدمات. وعد المؤتمر واحداً من أهم الفعالیات التي تنظم على المستوى العالمي في مجال صناعة النقل الجوي، وحدثا ذو أهمیة كبیرة.
وأضاف: یمثل انعقاد المؤتمر فرصة مهمة لتبادل المعرفة ومناقشة السیاسات واللوائح والخطط المستقبلیة في كل ما یتعلّق بالفرص الاستثماریّة وأمن وسلامة منظومة الطیران المدني حول العالم، وكذلك استعراض خطط واستراتیجیات قطاع الطیران المدني تماشیاً مع أهداف رؤیة المملكة 2030، وتسلیط الضوء على عمل المرأة في مجال الطیران المدني ومشاركتها في تنمیة هذا القطاع.
وأردف: المؤتمر يعتبر منصة لتبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من أفضل التجارب المتبعة عالمیاً من خلال الموضوعات التي سیتناولها؛ أبرزها ما یتعلق بمجالات السلامة والأمن، وحمایة البیئة، وتحسین الخدمات، والأخذ بالتطورات، والابتكارات المؤثرة في مجال تقنیة الطیران.
وتشارك في أعمال المؤتمر نخبة رفیعة المستوى من ممثلي الحكومات ووزراء النقل ورؤساء سلطة الطیران المدني ورئیس وفد المنظمة الدولیة للطیران المدني وعدد من المسؤولین والخبراء في عدد من الهیئات والمنظمات الدولیة والإقلیمیة المعنیة بقطاع الطیران المدني، إلى جانب عدد من المسؤولین في المنظمات المعنية.
، خادم الحرمين يرعى مؤتمر الطيران المدني الدولي.. أبريل المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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