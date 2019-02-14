رواد معرض «الفهد.. روح القيادة» يتنافسون على توثيق مشاركاتهم في الفعاليات

تنافس زوار معرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة» والمقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت، على توثيق رحلتهم بين أجنحة المعرض عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المتنوعة على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية، ونقلها مباشرة إلى أسرهم وأصدقائهم.

وانطلقت هذه المنافسة بين جميع الفئات العمرية، للفوز بسباق غير معلن، جائزتهم فيه حصد إعجاب متابعيهم بالصور ومقاطع الفيديو التي التقطوها منذ دخولهم المعرض وحتى مغادرتهم.

ووظف الزوار هواتفهم وأجهزتهم الذكية للحصول على توثيق كامل لرحلة الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله)، وإنجازاته المحلية والخليجية والعربية والدولية، إلى جانب حياته ومقتنياته الشخصية، والتي قدمها المعرض بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي، مثل الشاشات التفاعلية وتقنية الهولوجرام والتأثيرات الصوتية.

ووجه الزوار عدساتهم إلى جناح «أخوة راسخة» الذي يجسد عمق العلاقات السعودية الكويتية المتميزة على مر التاريخ، إذ يتميز المعرض عن سابقيه بصور تعرض للمرة الأولى عن ملوك السعودية وأمراء دولة الكويت.

يقول فهد الرشيدي، إن استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يعكس إعجاب الزوار بأجنحة ومحتويات المعرض وتخلق تنافسًا بين الزوار لتغطية المعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره، قال سعد فهاد إن المعرض يوثق عمق العلاقات السعودية - الكويتية، لذا فإن زيارة المعرض وفعالياته تعد مناسبة مهمة لكل الزوار من جميع الأعمار، وليس محصورًا على فئة معينة.

وافتتح ولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الاثنين الماضي، النسخة الرابعة من معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز، «الفهد.. روح القيادة»، وأوبريت «أخوة راسخة»، الذي يقام تحت رعاية أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

حضر الافتتاح (بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، مركز المؤتمرات) بالكويت، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز (نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الملك فهد الخيرية، رئيس اللجنة العليا للمعرض) والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز.

وتفقد ولي عهد الكويت المعرض، ثم استمع إلى شرح من الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التنفيذية للمعرض، عن محتويات المعرض التفاعلي، الذي يستعرض سيرة الفهد منذ ولادته حتى وفاته.

وتوثق الفعاليات، التي تستمر حتى 23 فبراير الجاري، رحلة الملك فهد بن عبدالعزيز وإنجازاته المحلية والخليجية والعربية والدولية، وتجسد عمق العلاقات السعودية – الكويتية، حيث يتم عرض مجموعة من المقتنيات الشخصية، والأوسمة، والأوشحة التي تقلدها الملك فهد، رحمه الله، إلى جانب عرض وثائق رسمية ومخطوطات عدة، وأفلام وثائقية، و1000 صورة، بعضها ينشر للمرة الأولى.

واستطاع معرض «الفهد.. روح القيادة» نقل زواره عبر نافذة الماضي التي تطل على أحداث مهمة تتمحور حول شخصية قائد تدرج في مناصب المسؤولية وزيرًا ثم ملكًا، وكان شريكًا في صنع التاريخ السعودي والعربي والدولي الحديث.