السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل مدير خدمات المياه ويتسلم التقرير السنوي عنها



الجوف 09 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 14 فبراير 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام خدمات المياه بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب .

ونوه سموه بالدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " للمواطنين في شتى المجالات وخاصة فيما يتعلق بمشاريع المياه .

بعد ذلك استعراض سموه مع المهندس الطويرب سير العمل بمشاريع المياه التي تشمل المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها وتعكس خدمات متواصلة للمواطنين والمواطنات في هذا القطاع .

وتسلّم سمو أمير منطقة الجوف تقريراً عن إنجازات الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة خلال الفترة الماضية .

وأكد المهندس الطويرب أنه سيعمل وفريق العمل معه في ظل التوجيهات الكريمة التي من شأنها تطوير الأداء بإذن الله.

// انتهى //

13:16ت م

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الجوف 09 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 14 فبراير 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام خدمات المياه بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب .ونوه سموه بالدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " للمواطنين في شتى المجالات وخاصة فيما يتعلق بمشاريع المياه .بعد ذلك استعراض سموه مع المهندس الطويرب سير العمل بمشاريع المياه التي تشمل المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها وتعكس خدمات متواصلة للمواطنين والمواطنات في هذا القطاع .وتسلّم سمو أمير منطقة الجوف تقريراً عن إنجازات الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة خلال الفترة الماضية .وأكد المهندس الطويرب أنه سيعمل وفريق العمل معه في ظل التوجيهات الكريمة التي من شأنها تطوير الأداء بإذن الله.// انتهى //13:16ت م0072

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