السعودية | وزارة الحرس الوطني تقدم خالص الشكر والامتنان لـ خادم الحرمين الشريفين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:42 مساءً, 14 فبراير 2019 م المناطق_الرياض Advertisements قدمت وزارة_الحرس_الوطني في تغريده على حساب الوزارة الرسمي بتويتر الشكر والامتنان باسم منسوبيها ، لـ خادم_الحرمين_الشريفين لوضعه ـ حفظه الله ـ حجر الأساس لمشروع استكمال تنفيذ إسكان مدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان بـ الرياض.

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