شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أحمد بن فهد يؤكد اهتمام القيادة بالفعاليات التراثية والان نبدء بالتفاصيل

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة، على تقرير الفعاليات والبرامج التي تم تنفيذها في مهرجان سفاري بقيق في نسخته الثالثة، مؤكداً سموه اهتمام القيادة الحكيمة بجميع الفعاليات والبرامج التي تهتم بالموروث القديم وتجسّد حياة الآباء والأجداد وعرضها على الجيل الحالي. جاء ذلك خلال استقبال سموه للمشاركين والداعمين لمهرجان سفاري بقيق, بحضور محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي, ورئيس بلدية بقيق المهندس فارس آل عريج. من جانبه قدّم المتحمي شكره لسمو نائب أمير المنطقة على استقباله ومتابعته لفعاليات المهرجان وحرصه الدائم على الحفاظ على الموروث الشعبي وتطوير المهرجان خلال النسخ القادمة بإذن الله تعالى.



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