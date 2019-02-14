شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يفتتح ملتقى جمعية الأنف والأذن والحنجرة والان نبدء بالتفاصيل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، فعاليات المتلقى الدولي الحادي عشر للجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، الذي يستضيفه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة 170 متحدثاً من 20 دولة، إضافة إلى جمعية الأطفال زارعي القوقعة الخيرية، ومنصة القوقعة العربية، وحضور عدد كبير من الاستشاريين ورؤساء الجمعيات الخليجية والعربية، وذلك بفندق الميريديان بمحافظة الخبر.

وثمَّن المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور منصور توفيق، الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من حكومتنا الرشيدة - أيدها الله -، مشيراً إلى رعاية وحضور سمو أمير المنطقة الشرقية لهذا الملتقى امتداداً للدعم الكبير للبرامج العملية التي ينفذها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لتقديم رعاية صحية وطبية متكاملة ولتحقيق رؤية المملكة 2030، وبدعم كبير من التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.