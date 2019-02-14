شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يشيد بتوجيه اطلاق السجناء المعسرين والان نبدء بالتفاصيل

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، والذي تضمن إطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية وليست جنائية وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وأكد أن هذا التوجيه المبارك يجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الدائم بأبنائه المواطنين ويؤكد حرصه على لمّ شملهم مع عائلاتهم كما یعكس صورةً مشرقةً من صور اهتمامه رعاه الله بأبنائه ویعد لفتة أبوية تجاه أسرهم وأبنائهم، ويؤكد حرصه على لمّ شملهم مع عائلاتهم.

وأشار السديس أنه ومنذ توحيد هذا البلد الطاهر وحتى وقتنا الحاضر، والوطن ومواطنوه ينعمون بأشكال النعم والرخاء والعزة والرفعة كافة، سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش.