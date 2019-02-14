شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الملك فهد يوزع 241 ألف مصحف والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، خلال شهر جمادى الأولى الماضي، ما مجموعه 240.989 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية .

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع 205.600 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و16.865 نسخة من الأجزاء, و17.974 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و 550 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر جمادى الأولى الماضي 1440هـ، وصل إلى 315.230.633 نسخة من مختلف الإصدارات.