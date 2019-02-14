الان تتابع “الملك سعود”: بدء استقبال طلبات مكافأة التميز لأعضاء هيئة التدريس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت أمانة المجلس العلمي بوكالة جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي، عن بدء استقبال طلبات مكافأة التميز لأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم عن طريق (بوابة الخدمات الالكترونية) https://e.ksu.edu.sa/Account/Login

وأوضحت الأمانة أن مدة التقديم (3 أشهر ) اعتبارا من تاريخ 1/ مارس /2019م إلى تاريخ 31/ مايو /2019م .

وذلك حسب الضوابط المعُلن عنها، والتي تم تعميمها على جميع الكليات والموضحة على بوابة المجلس العلمي.