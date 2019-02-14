الان تتابع بالأسماء.. “التعليم”: نقل 109 معلمين للمستوى السادس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

صدر قرار وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية، بنقل 109 معلمين ومعلمات للمستوى السادس، وطي القيد من المستوى السابق من تاريخ مباشرة العمل خلال مدة 15 يوماً من تاريخه.

وبحسب التفاصيل، فإنه يعامل المذكورين وفق المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب على أن لا يكون المعلم أو المعلمة طرفا في قضية قائمة، أو عليهم قضية سابقة، ولم يصدر قرار بمحو العقوبة، وتسجل وترفع مسوغات النقل على موقع وزارة الخدمة المدنية (توثيق).