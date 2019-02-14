- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
الان تتابع بالأسماء.. “التعليم”: نقل 109 معلمين للمستوى السادس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:
صدر قرار وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية، بنقل 109 معلمين ومعلمات للمستوى السادس، وطي القيد من المستوى السابق من تاريخ مباشرة العمل خلال مدة 15 يوماً من تاريخه.
وبحسب التفاصيل، فإنه يعامل المذكورين وفق المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب على أن لا يكون المعلم أو المعلمة طرفا في قضية قائمة، أو عليهم قضية سابقة، ولم يصدر قرار بمحو العقوبة، وتسجل وترفع مسوغات النقل على موقع وزارة الخدمة المدنية (توثيق).
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. “التعليم”: نقل 109 معلمين للمستوى السادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.