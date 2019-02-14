ما هي أماكن إنهاء إجراءات تأشيرة هوية زائر في المملكة؟

خصصت منطقة الجوازات في المملكة عدة أماكن لإنهاء إجراءات تأشيرة هوية زائر في المملكة العربية السعودية وحرصاً من موقعنا على تقديم كل ما يهم المغترب المصري في المملكة وغيره من دول الخليج العربي فحن نوضح الأماكن التي بإمكان المغترب التوجه إليها لاستخراج تأشيرة هوية زائر وإليكم الأماكن بالتفصيل، كما سنقدم الطريقة الصحيحة لاستخراج هوية زائر دون الوقوع في مشاكل الرفض المتعددة.

أماكن إنهاء إجراءات تأشيرة هوية زائر

منطقة المدينة المنورة :جوازات منطقة المدينة المنورة.

:جوازات منطقة المدينة المنورة. منطقة حائل : جوازات منطقة حائل.

: جوازات منطقة حائل. جازان : جوازات منطقة جازان.

: جوازات منطقة جازان. منطقة الباحة : جوازات منطقة الباحة.

: جوازات منطقة الباحة. منطقة مكة المكرمة : مقر اللجنة بمركز الخدمات العامة بالشميسي،جوازات منطقة رابغ،جوازات منطقة القنفذه،جوازات الطائف.

: مقر اللجنة بمركز الخدمات العامة بالشميسي،جوازات منطقة رابغ،جوازات منطقة القنفذه،جوازات الطائف. منطقة الرياض :مركز جوازات الملز بمدينة الرياض.

:مركز جوازات الملز بمدينة الرياض. (إدارة الجوازات منطقة الخرج _ وادي الدواسر _ المجمعة _ الزلفي _ القويقعة _ الدودامي _ شقراء _ عفيف).

المنطقة الشرقية : جوازات المنطقة الشرقية بالدمام.

: جوازات المنطقة الشرقية بالدمام. (جوازات محافظة الخبر _ جوازات محافظة آلأحساء _ جوازات حفر الباطن _ جوازات محافظة الجبيل _ جوازات محافظة الخفجي).

جوازات منطقة تبوك : جوازات منطقة تبوك.

: جوازات منطقة تبوك. منطقة القصيم : جوازات منطقة القصيم.

: جوازات منطقة القصيم. منطقة عسير : جوازات منطقة عسير.

: جوازات منطقة عسير. منطقة الجوف : جوازات منطقة الجوف.

: جوازات منطقة الجوف. (إدارة الجوازات في سكاكا_ إدارة الجوازات في القريات_ إدارة الجوازات في طبرجل).

منطقة الحدود الشمالية: جوازات منطقة الحدود الشمالية _ عرعر.

تأشيرة هوية زائر

تمنح تأشيرة هوية زائر لكل المقيمين على أرض المملكة فيستطيع المقيم والمغترب على حد سواء من استضافة زويهم لمدة 6 أشهر بعد التعديلات النهائية لقوانين الزيارة في المملكة وتمنح للطالب التابع لمقيم أو مغترب كما تمنح التأشيرة للعلاج وتمدد بحسب السبب وبحسب ما تسمح به قوانين الجوازات بالمملكة.