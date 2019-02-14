شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تزيل 21 تعدياً على مساحة 10 ألاف م2 بذهبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أزالت بلدية ذهبان الفرعية 21 تعدياً في المخطط العشوائي شمال المحافظة شملت أحواش مسورة بمساحة 10 ألاف متر مربع، وذلك بمشاركة مركز شرطة ذهبان ومركز المحافظة ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء.

كما واصلت البلدية جهودها للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء ومنع المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي بإزالة 35 حظيرة أغنام مخالفة في نطاق الفرع.