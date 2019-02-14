شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: حسم قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثرة في عام واحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قراراً حاسماً بتشكيل لجنة للبت في قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثّرة بإدارات التعليم، وحدد عمل اللجنة المشكًله لها مدة عام واحد.

وجاء في نص التوجيه، أنه بناءً على الصلاحيات المخولّة لوزير التعليم وعلى ما تم عرضه من الإدارة العامة للمتابعة بشأن البت في القضايا المتعثرة في إدارات التعليم، وأيضاً بناءً على ما تقتضية المصلحة التعليمية، فإنه تقرر تشكيل لجنة باسم (لجنة البت في قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثرة في إدارات التعليم).

وحدد الوزير مهام اللجنة بحيث تتضمن معالجة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثرة في إدارات التعليم وفق ما تقتضيه اللوائح والأنظمة والتعليمات، واقتراح التوصيات المناسبة لتسهيل إجراءات التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية، وترتبط هذه اللجنة بالوزير مباشرة، ولها الحق في اتخاذ أي قرار نظامي ترى أنه يحقق الهدف الذي شكّلت لأجله بعد العرض على الوزير، كما أن للجنة الاستعانة بمن تراه من منسوبي الوزارة لتسهيل مهام عملها، ولرئيس وأعضاء اللجنة إنابة من يرونه من إداراتهم للقيام بالزيارات الميدانية، وتقرر أن يكون مدة عمل هذه اللجنة عاماً واحداً من تاريخ ٢٨/٥/١٤٤٠هـ.