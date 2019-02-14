شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تطلق مشروع مسلخ غرب مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة إطلاق مشروع مسلخ غرب مكة المكرمة القائم على طريق جدة - مكة القديم بمساحة 50 ألف متر مربع وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية مقارنة بالمسلخ السابق, كما أنه يأتي ضمن إستراتيجية تطوير المسالخ البلدية في مكة المكرمة.

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ويتميز المشروع بوقوعه داخل حد الحرم وعلى طريق جدة - مكة القديم وقربه من الخط السريع ما يجعله سهل الوصول بالنسبة إلى ساكني مدينة مكة المكرمة وزوارها , ويُعد المسلخ نموذجياً من ناحية تشغيله بشكل آلي و بأفضل التقنيات ووفق معايير بيئية وصحية عالمية توفر أرقى الشروط الصحية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمسلخ 1000 رأس غنم في الساعة ، و100 رأس من الجمال والأبقار يومياً, ومن المتوقع أن يستغرق وقت الذبيحة الواحدة حتى تتم عملية الاستلام نحو 10دقائق شاملة إجراءات الكشف البيطري والذبح والسلخ والتقطيع حتى عملية التسليم.

وينقسم المسلخ الرئيسي الجديد إلى قسمين, قسم صالات الذبح العلوي بمساحة "9200 متر مربع " ويتكون من الآلات والمعدات الحديثة المتطورة للذبح بطريقة آلية حديثة ومزودة بأجهزة كهربائية كبيرة لتقطيع الجمال والأبقار, ويحتوي أيضا على منطقة غسيل وتعقيم أدوات وملابس الجزارين قبل الدخول إلى صالات الذبح, أما القسم الثاني "الأرضي" بمساحة 1300متر مربع قد خُصَّصَ للتخلص من المخلفات وفرزها من موقع الذبح بأعلى المواصفات الصحية والمعايير البيئية.

ويتضمن المشروع مرافق مساندة مثل مسجد بمساحة 150 متراً مربعاً ويتسع لعدد 250 مصلٍ ، وكافتيريا ومناطق خضراء ومحلات تجارية, ويتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال شهر يونيو 2019 م بمشيئة الله .