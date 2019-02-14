شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير التعليم» يتوج العمري بجائزة التميز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) توج وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قائد النموذجية الثالثة الابتدائية الرائدة غرمان بن سليم العمري، بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة فئة الادارة والمدرسة المتميزة، محققاً المركز الرابع على مستوى مدارس المملكة في الحفل الذي اقيم (الاربعاء) على مسرح وزارة التعليم بالرياض.



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