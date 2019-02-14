القيادة نهنئ رئيس جمهورية صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لفخامة الرئيس اليكسندر فوتيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لفخامة الرئيس اليكسندر فوتيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة مماثلة للرئيس اليكسندر فوتيتش، أعرف فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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